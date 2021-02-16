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Дело «гродненской пятерки»: Пострадавшие омоновцы вместо своих адресов называют адреса местных активистов

16.02.2021 14:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

15 февраля в суде Ленинского района Гродно продолжилось рассмотрение уголовного дела пяти гродненцев. На скамье подсудимых осталось только четыре человека. Александр Якубовский исчез и объявлен в розыск. Остальные четырех-братья Владимир и Юрий Седеневские, сестры Жанна Захаркевич и Надежда Степанцова стремятся доказать свою невиновность. Всех обвиняют по статьям 342 и 364 Уголовного кодекса.


Перед началом заседания. Фото Романа Юргеля



Дело за события в Гродно 6 сентября 2020 года. В деле фигурируют 11 "пострадавших" сотрудников МВД, сообщает "Гродненская Весна".

Ведет дело судья Анна Левусик, прокурор на процессе - Алина Чужеземец. Ведет мониторинг судебного процесса правозащитник Роман Юргель.

Первым в этот день в суде допрашивали потерпевшего омоновца "Виктора Дмуховского", который во время следствия говорил, что обвиняемая Захаркевич срывала с него балаклаву. На вопросы он отвечал через приоткрытую дверь за плечами судьи. Он рассказал, что люди в тот день выкрикивали антиправительственные лозунги, потом стали в сцепку, толкались, старались сорвать с омоновцев маски. Лично он задерживал трех или четырех человек, спецсредств не применял. Иск о личных моральных потерях заявлять не будет. О том, что Жанна Захаркевич лично срывала с него балаклаву, засвидетельствовать не может. Надежду Степанцову лично не помнит. На лице у него была царапина, подрала балаклаву. Но к медработникам не обращался, на больничном не был.

На вопрос, почему пострадавший в официальном документе назвал своим домашним адресом место прописки гродненского общественного активиста Дмуховского анонимный омоновец ответил: "Так пришло в голову и назвал...". Подтвердить свои прежние показания, что именно Жанна Захаркевич срывала с него балаклаву, омоновец не смог.

После обеда состоялся допрос в суде еще дух потерпевших омоновцев - "Базылевича" и "Менько". Их также опрашивали за приоткрытыми дверями.

"Юрий Базылевич" рассказал, что он не присутствовал при событиях на улице Горновых, а находился только в тот день возле универсама "Брест". По его словам, люди стояли в сцепке, потом пошли на омоновцев, толкались, хватали за форму, старались срывать балаклавы. Распыленный из толпы газ попал ему в глаза. Лично никого не задерживал, физическую силу не применял. Иск о личных мораль х потерях заявлять не будет. На вопрос, почему он назвал своим домашним адресом домашний адрес общественного активиста Ежи Григенчи, ответил следующее: "Это секретная информация, мы засекречены".

Далее допрашивали омоновца "Игоря Менько", который находился в одной комнате вместе с "Баыилевичем", когда тот выступал и отвечал на во сы. Какие непосредственно антизаконные действия совершали обвиняемые, он также пояснить не смог.

Таким образом на процессе допрошены все потерпевшие и все свидетели. На следующем заседании планируется просмотр видеоматериалов дела.
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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15 февраля в суде Ленинского района Гродно продолжилось рассмотрение уголовного дела пяти гродненцев. На скамье подсудимых осталось только четыре человека....
 
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