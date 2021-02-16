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ПЕН-центры 45 стран призывают прекратить репрессии в Беларуси

16.02.2021 14:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международный ПЕН-центр и ПЕН-центры 45 стран призывают беларусские власти прекратить нарушать права человека, в том числе право на выражение. Также они призывают правительства других стран осудить действия беларусских властей и потребовать прекращения преследований писателей, художников и деятелей искусств в Беларуси.





 
В заявлении говорится, что после президентских выборов в Беларуси от преследования пострадали более 590 деятелей культуры, более 230 из них были задержаны, многие были избиты.

«Некоторые из них пострадали от нападений на улицах со стороны правоохранительных органов и сторонников власти, что в одном из случаев привело к трагической смерти художника Романа Бондаренко. Многие были вынуждены уволиться с работы или расторгнуть контракт. Активная гражданская позиция деятелей искусства часто становилась причиной отмены выступлений, чтений, концертов. Преследование деятелей культуры продолжается и сегодня», – говорится в заявлении.

ПЕН-центры отмечают, что масштаб репрессий против протестующих является беспрецедентным в современной истории Беларуси, и выражают обеспокоенность тем, что преследование писателей и художников, отстаивающих право на свободу выражения и мирных собраний, продолжается.
 
 
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Международный ПЕН-центр и ПЕН-центры 45 стран призывают беларусские власти прекратить нарушать права человека, в том числе право на выражение. Также они призывают...
 
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