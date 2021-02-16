СК отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти задержанного во время протестов гомельчанина Александра Вихора









БелТА. "К наступлению смерти гомельчанина Александра Вихора привели внезапно обострившиеся заболевания сердечно-сосудистой системы", - заявил начальник управления СК Беларуси по Гомельской области Сергей Удовиков. Его цитирует госагентство





"В связи с этим в возбуждении уголовного дела по факту смерти горожанина отказано за отсутствием в чьих-либо деяниях состава преступления", - уточнил Удовиков.



