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СК отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти задержанного во время протестов гомельчанина Александра Вихора

16.02.2021 14:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

УСК по Гомельской области завершена проверка по факту смерти гомельчанина Александра Вихора, причина смерти - внезапно обострившиеся заболевания сердечно-сосудистой системы.



"К наступлению смерти гомельчанина Александра Вихора привели внезапно обострившиеся заболевания сердечно-сосудистой системы", - заявил начальник управления СК Беларуси по Гомельской области Сергей Удовиков. Его цитирует госагентство БелТА. 

"В связи с этим в возбуждении уголовного дела по факту смерти горожанина отказано за отсутствием в чьих-либо деяниях состава преступления", - уточнил Удовиков.

В СК напомнили, что вечером 9 августа молодой человек участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях на площади Ленина в Гомеле. "Здесь его задержали. При этом он пытался вырваться, поэтому сотрудники милиции на законных основаниях применили физическую силу. Затем его доставили в РОВД Железнодорожного района, потом - в изолятор временного содержания, где жалоб на состояние здоровья не предъявлял", - пояснил начальник управления СК Беларуси по Гомельской области.
 
Теги: Гомель
 
 
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УСК по Гомельской области завершена проверка по факту смерти гомельчанина Александра Вихора, причина смерти - внезапно обострившиеся заболевания...
 
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