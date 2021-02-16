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Комиссар Совета Европы сделала жесткое заявление по поводу притеснения журналистов и правозащитников в Беларуси

16.02.2021 15:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Притеснение журналистов и правозащитников в Беларуси неприемлемо, заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович.

Комиссар Совета Европы сделала жесткое заявление по поводу притеснения журналистов и правозащитников в Беларуси

«Притеснение в Беларуси через обыски, аресты и уголовное преследование журналистов и правозащитников, включая партнеров Совета Европы и ООН, неприемлемо, — написала она в «Твиттере». — Свобода выражения мнений, ассоциаций и собраний должна быть обеспечена в соответствии с международными стандартами в сфере прав человека».

Ранее Европейская федерация журналистов (EFJ) потребовала от белорусских властей немедленно прекратить преследование представителей медиа и Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Заявление стало реакцией на серию обысков у руководителей БАЖ и в офисе организации, а также в домах и офисах журналистов и правозащитников. EFJ призывает ОБСЕ, Совет Европы и Евросоюз «принять меры для восстановления верховенства закона в Беларуси».

Обыски у журналистов и правозащитников начались утром 16 февраля в разных городах Беларуси.

Во время обыска в офисе БАЖ изъяты техника, сейф, папка с заявлениями на вступление в организацию, некоторые экземпляры журнала «Абажур». Офис опечатан. Присутствовавший при обыске председатель БАЖ Андрей Бастунец не задержан. Не задержаны также его заместители Борис Горецкий и Олег Агеев, к котором домой тоже приходили силовики.

На данный момент продолжается обыск в минском офисе лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».

Силовики также приходили домой к юристу Кристине Рихтер (у нее изъяли технику и документы, которые касаются деятельности БАЖ), правозащитникам Андрею Полуде (координатор кампании «Правозащитники против смертной казни»), Наталье Сацункевич и Дмитрию Соловьеву (его после обыска увезли), к лидеру независимого профсоюза РЭП Геннадию Федыничу, председателю профсоюза Василию Завадскому, членам РЭП Игорю Комлику и Андрею Комлику-Яматину, к эксперту по цифровой безопасности Николаю Кванталиани.

В Гомеле обыски прошли у журналистов Анатолия Готовчица и Ларисы Щиряковой, пресс-секретаря Белорусского дома прав человека Евгении Паращенко, волонтеров центра «Весна» Валерия Слепухина и Ильи Миронова, активиста движения «За Свободу» Владимира Кацоры, а также у родителей журналиста Евгения Меркиса.

В Речице (Гомельская область) прошел обыск у родителей сооснователя фонда BYSOL Андрея Стрижака. В Светлогорске (Гомельская область) силовики приходили к правозащитнице Елене Маслюковой.

В Могилеве внимание силовиков привлекли руководитель местного отделения центра «Весна» Владимир Телепун, правозащитники Алексей Колчин и  Борис Бухель, журналист Александр Бураков-младший.

В Витебске прошел обыск у родителей правозащитницы Ирины Третьяковой, в Бресте — у правозащитника Владимира Величкина и волонтеров «Весны» Екатерины Бажко и Анны Богданович.

Обыски в БАЖ, а также у журналистов и правозащитников в регионах проводятся в рамках расследования дела по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса, сообщил Следственный комитет. «В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные. Проведение процессуальных действий поручено сотрудникам ГУБОПиК МВД и санкционировано Генеральной прокуратурой. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана после проведения всего комплекса процессуальных действий», — говорится в сообщении пресс-службы СК. 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Притеснение журналистов и правозащитников в Беларуси неприемлемо, заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович.
 
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