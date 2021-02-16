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Мингорсуд оставил без изменения приговор гражданке Швейцарии Наталье Херше

16.02.2021 15:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Приговор в отношении гражданки Швейцарии Натальи Херше оставили без изменений, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Мингорсуд оставил без изменения приговор гражданке Швейцарии Наталье Херше

Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор прошло 16 февраля в Минском городском суде. Судья Елена Шилько оставила приговор без изменения.

Отмечается, что саму Херше на судебное заседание не доставили.

7 декабря 2020 года суд Советского района Минска признал Херше виновной в сопротивлении сотруднику милиции (ч. 2 ст. 363 УК). Согласно приговору, 19 сентября во время несанкционированной акции (женского марша) возле Комаровского рынка 51-летняя Херше сорвала балаклаву с 22-летнего силовика, «поцарапала ему лицо, причинив тем самым телесные повреждения». Она должна выплатить сотруднику МВД 1.000 рублей. Женщина вину не признала.

Белорусские правозащитники признали Херше политзаключенной.

 
Теги: Минск
 
 
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Приговор в отношении гражданки Швейцарии Натальи Херше оставили без изменений, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».
 
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