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Мингорсуд оставил без изменения приговор гражданке Швейцарии Наталье Херше
Источник материала: Навiны
Приговор в отношении гражданки Швейцарии Натальи Херше оставили без изменений, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».
Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор прошло 16 февраля в Минском городском суде. Судья Елена Шилько оставила приговор без изменения.
Отмечается, что саму Херше на судебное заседание не доставили.
7 декабря 2020 года суд Советского района Минска признал Херше виновной в сопротивлении сотруднику милиции (ч. 2 ст. 363 УК). Согласно приговору, 19 сентября во время несанкционированной акции (женского марша) возле Комаровского рынка 51-летняя Херше сорвала балаклаву с 22-летнего силовика, «поцарапала ему лицо, причинив тем самым телесные повреждения». Она должна выплатить сотруднику МВД 1.000 рублей. Женщина вину не признала.
Белорусские правозащитники признали Херше политзаключенной.
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Приговор в отношении гражданки Швейцарии Натальи Херше оставили без изменений, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».
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