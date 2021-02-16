Мингорсуд оставил без изменения приговор гражданке Швейцарии Наталье Херше

Приговор в отношении гражданки Швейцарии Натальи Херше оставили без изменений, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».





Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор прошло 16 февраля в Минском городском суде. Судья Елена Шилько оставила приговор без изменения.

Отмечается, что саму Херше на судебное заседание не доставили.

7 декабря 2020 года суд Советского района Минска признал Херше виновной в сопротивлении сотруднику милиции (ч. 2 ст. 363 УК). Согласно приговору, 19 сентября во время несанкционированной акции (женского марша) возле Комаровского рынка 51-летняя Херше сорвала балаклаву с 22-летнего силовика, «поцарапала ему лицо, причинив тем самым телесные повреждения». Она должна выплатить сотруднику МВД 1.000 рублей. Женщина вину не признала.

Белорусские правозащитники признали Херше политзаключенной.