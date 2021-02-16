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На суде в Бресте военнослужащий признался, что стрелял на поражение в Геннадия Шутова

16.02.2021 15:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Житель Бреста 43-летний Геннадий Шутов получил смертельное ранение вечером 11 августа в результате выстрела в затылок из служебного пистолета Макарова. Выстрел произвел спецназовец Роман Гаврилов.

На суде в Бресте военнослужащий признался, что стрелял на поражение в Геннадия Шутова

Детали гибели Шутова стали известны 16 февраля в Брестском областном суде, где началось слушание уголовного дела в отношении Александра Кордюкова, который в тот вечер был вместе с Шутовым.

Капитан Роман Гаврилов и его коллега прапорщик Арсений Голицын проходят по данному уголовному делу в качестве потерпевших.

Кордюкова обвиняют в сопротивлении сотруднику милиции с применением насилия (ч. 2 ст. 363) и в покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности или выполнением общественного долга (ч. 1 ст. 14 и п. 10 ч. 2 статьи 139).

Вечером 11 августа Гаврилов и Голицын в гражданской одежде, но со служебным оружием находились в брестком микрорайоне Восток, где охраняли общественный порядок. По версии следствия, Шутов и Кордюков напали на военнослужащих.

Как отмечалось в сообщении Следственного комитета, «мужчины наносили удары, использовав металлическую трубу, а также предприняли попытку завладения огнестрельным оружием».

«Пресекая противоправные действия нападавших, правоохранители применили физическую силу. Один из них, воспринимая действия подозреваемых как реальную угрозу жизни и здоровью и пресекая попытки завладеть табельным оружием, применил в отношении нападавшего оружие, выстрелив в направлении плеча. Однако, ввиду продолжавшегося активного сопротивления мужчины, непреднамеренно ранил его в область головы», — говорится в сообщении СК.

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На суде пострадавший Роман Гаврилов рассказал, что сделал предупредительный выстрел, потом хотел выстрелить Шутову в плечо, но попал в затылок.

Судья спросила у Гаврилова, почему он целился не в ногу Шутову. Потерпевший ответил, что боялся попасть в себя.

Как сообщает «Брестская газета», на вопрос, мог ли Гаврилов избежать выстрела в затылок Шутову и сохранить ему жизнь, тот ответил: «Я сделал всё, что мог. Я плохо себя чувствовал».

По словам потерпевших, раненому Шутову была оказана первая помощь и вызвана бригада 103. Геннадий Шутов был перевезен из Бреста в военный госпиталь в Минск, где скончался 19 августа.

Александр Кордюков был задержан 14 августа, содержался в Минске в СИЗО на улице Володарского.

 

Фото b-g.by

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Житель Бреста 43-летний Геннадий Шутов получил смертельное ранение вечером 11 августа в результате выстрела в затылок из служебного пистолета Макарова. Выстрел...
 
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