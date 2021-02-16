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Европейская федерация журналистов требует от властей Беларуси прекратить преследование представителей медиа и БАЖ

16.02.2021 15:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Европейская федерация журналистов (EFJ) выступила с заявлением, в котором потребовала от белорусских властей немедленно прекратить преследование представителей медиа и Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

Европейская федерация журналистов требует от властей Беларуси прекратить преследование представителей медиа и БАЖ

Заявление стало реакцией на серию проводимых 16 февраля обысков у руководителей БАЖ и в офисе организации, а также в домах и офисах журналистов и правозащитников в разных городах Беларуси.

EFJ призывает ОБСЕ, Совет Европы и Европейский союз «принять меры для восстановления верховенства закона в Беларуси».

«В течение нескольких недель мы обличаем усиление репрессий в отношении демократических сил в Беларуси, — заявил президент EFJ Могенс Блихер-Бьеррегард (Дания). — После административного и уголовного преследования журналистов белорусская диктатура теперь осуществляет атаку на представительную журналистскую организацию. Международному сообществу пора наконец принять меры, чтобы положить конец злоупотреблениям нелегитимного президента Лукашенко».

Утром 16 февраля силовики пришли с обысками к журналистам и правозащитникам в разных городах Беларуси. По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» и БАЖ, приходили домой к руководителю Белорусской ассоциации журналистов Андрею Бастунцу, его заместителям Борису Горецкому и Олегу Агееву. Обыски также прошли в квартире, где живет сын Бастунца Арсений, у юриста Кристины Рихтер, у правозащитника «Весны» Андрея Полуды и у многих других.

Телефоны некоторых правозащитников и волонтеров недоступны.

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Европейская федерация журналистов (EFJ) выступила с заявлением, в котором потребовала от белорусских властей немедленно прекратить преследование представителей...
 
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