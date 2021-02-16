Комиссар Совета Европы отреагировала на обыски в Беларуси













Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович отреагировала на сегодняшние обыски в Беларуси постом в Твиттере с хэштегами БАЖ, "Весны" и Офиса по правам людей с инвалидностью.





"Травля через обыски, аресты и уголовное преследование журналистов и защитников прав человека, в том числе партнеров Совета Европы и ООН в Беларуси, неприемлема. Свободы высказываний, объединений и собраний должны быть гарантированы по международным стандартам прав человека", -- написала она.



