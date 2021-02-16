ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Комиссар Совета Европы отреагировала на обыски в Беларуси

16.02.2021 15:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

"Травля через обыски, аресты и уголовное преследование журналистов и защитников прав человека, в том числе партнеров Совета Европы и ООН в Беларуси, неприемлема».




Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович отреагировала на сегодняшние обыски в Беларуси постом в Твиттере с хэштегами БАЖ, "Весны" и Офиса по правам людей с инвалидностью.

"Травля через обыски, аресты и уголовное преследование журналистов и защитников прав человека, в том числе партнеров Совета Европы и ООН в Беларуси, неприемлема. Свободы высказываний, объединений и собраний должны быть гарантированы по международным стандартам прав человека", -- написала она.

С утра 16 февраля следователи пришли в квартиры и офисы правозащитников, журналистов, представителей независимых профсоюзов по всей Беларуси. Правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании трех своих активистов после обысков: одного в Минске и двоих в Могилеве. Однако обыски в "Весне" еще не закончены.
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Травля через обыски, аресты и уголовное преследование журналистов и защитников прав человека, в том числе партнеров Совета Европы и ООН в Беларуси, неприемлема».
 
Новости дня
Новости разные
 
Военнослужащий признался, что стрелял на поражение в Геннадия Шутова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by