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Николай Иванов: миллионов из Италии можно не ждать?

16.02.2021 15:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футбольный обозреватель Николай Иванов высказался на тему того, что итальянский миллиардер Маурицио Миан намерен инвестировать свои миллионы в один из белорусских футбольных клубов. Его партнером в этом проекте может стать экс-игрок сборной Беларуси Виталий Кутузов.





Миллионов из Италии можно не ждать? Вы уже знаете про Маурицио Миана, который, приняв к сведению идейность Виталия Кутузова, согласился подумать над инвестициями в какой-нибудь белорусский клуб.

Кутузов проявил желание подтвердить тему в отдельном интервью, но, вопреки закладываемому смыслу, перевел ее к обратному: союз Миана с белфутболом маловероятен. Выдали, во-первых, оторванные от реальности рассуждения о текущем. Миану, мол, сложно понять, как в Беларуси государство умудряется спонсировать целые чемпионаты, ведь при грамотном управлении любой спорт способен стать на коммерческие рельсы. "Маурицио никогда не будет вкладывать свои деньги, если не увидит в проекте перспектив".

Во-вторых, итальянец еще ни во что не ввязался: "Пока нет договора с клубом и четкого понимания нашей роли".

В-третьих, Кутузов, не имея фактов, чрезмерно граммофонил: "изменить белорусский футбол", "новейшие методики", "уникальные технологии", "реализовать мечту" и др.

Короче, вряд ли. Так? — написал Иванов в своем телеграм-канале.
 
 
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Футбольный обозреватель Николай Иванов высказался на тему того, что итальянский миллиардер Маурицио Миан намерен инвестировать свои миллионы в один из...
 
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