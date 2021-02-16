Николай Иванов: миллионов из Италии можно не ждать?

















Миллионов из Италии можно не ждать? Вы уже знаете про Маурицио Миана, который, приняв к сведению идейность Виталия Кутузова, согласился подумать над инвестициями в какой-нибудь белорусский клуб.





Кутузов проявил желание подтвердить тему в отдельном интервью, но, вопреки закладываемому смыслу, перевел ее к обратному: союз Миана с белфутболом маловероятен. Выдали, во-первых, оторванные от реальности рассуждения о текущем. Миану, мол, сложно понять, как в Беларуси государство умудряется спонсировать целые чемпионаты, ведь при грамотном управлении любой спорт способен стать на коммерческие рельсы. "Маурицио никогда не будет вкладывать свои деньги, если не увидит в проекте перспектив".





Во-вторых, итальянец еще ни во что не ввязался: "Пока нет договора с клубом и четкого понимания нашей роли".





В-третьих, Кутузов, не имея фактов, чрезмерно граммофонил: "изменить белорусский футбол", "новейшие методики", "уникальные технологии", "реализовать мечту" и др.





Короче, вряд ли. Так? — написал Иванов в своем телеграм-канале.



