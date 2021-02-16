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Как мужчине поддерживать нормальный уровень тестостерона? Рекомендации от врача-уролога
Источник материала: Tut.by
HEALTH.TUT.BY уже
— Вот несколько важных фактов о тестостероне. Это половой гормон, который присутствует как в женском, так и в мужском организме. Однако у мужчин он в норме вырабатывается в 10−20 раз больше, чем у женщин за счет синтеза его в яичках и надпочечниках. Именно тестостерон определяет те сугубо мужские черты, которые ложатся в основу половых различий: усиленное оволосение лица и туловища, грубый и низкий голос, мужской тип телосложения, более развитая мышечная ткань, повышенная активность потовых желез и т.д. Кроме того, именно тестостерон отвечает за либидо и активность мужчин. Однако слишком высокий уровень тестостерона может асоциально влиять на мужчину: агрессивность, раздражительность, склонность к повышенному риску и насилию (в том числе сексуальному). Вот почему мужчинам так важно контролировать уровень этого гормона.
Вот пять способов, которые помогут поддерживать его нормальный уровень.
Заниматься спортом, но не на пределе
Физкультура в удовольствие, а не через силу и до изнеможения, позволяет
Перебарщивать с тренировками не стоит: чрезмерные физнагрузки могут вызвать усталость, переутомление и стресс, а это приведет к снижению уровня мужского гормона в организме.
Хорошо высыпаться
Именно ночью, когда мужчина спит и отдыхает, происходит активный синтез тестостерона. Спать мужчине нужно достаточное количество времени, чтобы уровень гормона
Минимизировать стресс
Любой стресс «сжигает» тестостерон. При стрессе повышается уровень гормона кортизол, который влечет за собой снижение тестостерона, а также может приводить к перееданиям, а значит, и набору веса.
Следить за весом
Избыток массы тела, и тем более ожирение, снижает синтез тестостерона. Жировая ткань вырабатывает эстрогены (женские половые гормоны) — а это антагонист тестостерона. Например, у девочек с избытком массы тела или ожирением половое созревание наступает быстрее, а вот у мальчиков наоборот: если подросток имеет излишки жировой ткани, то половое развитие наступает позже.
Рационально питаться
Питание
Еще один важный момент касается заместительной терапии тестостероном (уколы, таблетки, гели): она угнетает синтез сперматозоидов, а также собственный синтез тестостерона. Поэтому заместительную андрогенную терапию нужно проводить только по строгим показаниям и под наблюдением врача.
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