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В России из-за угрозы возгорания отзовут более 18 тысяч Geely Atlas

16.02.2021 15:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В России под отзывную кампанию попали 18 670 кроссоверов Geely Atlas, реализованных в период с марта 2018 года по настоящее время. Такая информация появилась на сайте Росстандарта.


Фото: Geely

Причиной отзыва автомобилей является то, что «при температуре воздуха минус 40ºС и ниже возможно повреждение топливных трубок (от топливного модуля к топливному фильтру) из-за воздействия статического электричества, что может привести к возгоранию».

Все работы для владельцев, которых дилеры пригласят для устранения недостатка, будут бесплатными. На отзываемых машинах заменят на модифицированные следующие детали: подающая и обратная топливные трубки (между топливным модулем и топливным фильтром), топливный модуль, болт крепления провода заземления топливного фильтра.

Не дожидаясь приглашения, российские владельцы «Атласов» могут сверить VIN своей машины с опубликованным списком и самостоятельно обратиться к дилерам.

 
 
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