Продолжается суд над журналистками «Белсата». Независимые СМИ не пустили на заседание

Источник материала: Onliner

Сегодня в суде Фрунзенского района Минска продолжают судить журналисток телеканала «Белсат» Екатерину Бахвалову (Андрееву) и Дарью Чульцову. К началу заседания в фойе собралось много людей. В зал впустили только близких родственников, адвокатов, дипломатов и сотрудников гостелеканалов. Независимые журналисты и слушатели остались за дверью.

В этот раз на подходе к залу суда установлены металлоискатели. Люди толпятся на лестницах. Сотрудник суда говорит, что не может впустить всех желающих и что заседание уже началось. Неизвестный в штатском говорит, якобы мест в зале нет.















Сейчас суд исследует доказательства по делу, сообщил Onliner адвокат Екатерины Бахваловой Сергей Зикрацкий. Как сообщает «Белсат» из зала заседания, адвокат просит суд истребовать у «Минсктранса» справку о задержках движения 15 ноября. Прокурор против. Судья отклонила ходатайство адвоката.

Адвокат просит суд потребовать у ГАИ информацию о задержках движения 15 февраля. Прокурор против. Судья постановила удовлетворить частично, запроса в ГАИ не будет.

По словам адвоката, некоторые цитаты из стрима, которые есть в материалах дела, неверны. Он просит приложить сравнительное исследование с расшифровкой. Прокурор против. Судья удовлетворила ходатайство.

Защита просит приложить ответы операторов мобильной связи о том, что в день акции мобильный интернет в Минске был ограничен. Это важно, потому что если интернета не было, то стрим невозможно было бы смотреть и «координировать». Судья удовлетворила ходатайство.

К делу были приобщены чеки на возмещение убытков «Минсктранса».

Прокурор показала два DVD с записью трансляции. Она начала зачитывать цитаты Екатерины Андреевой. Защита представила альтернативную стенограмму. Прокурор цитирует слова Екатерины Андреевой из стрима, которые якобы доказывают ее вину. Все цитаты являются констатацией фактов, пишет Белсат. Единственный призыв — «быть осторожным». Всего более десяти цитат. Судья стал следить за началом стрима.

Адвокат Екатерины Сергей Зикрацкий просит просмотреть видео полностью, так как это единственный способ понять, как велась трансляция. Но суд будет смотреть только фрагменты «в целях процессуальной экономии».

(будет дополнено)

Напомним, журналисток задержали в ноябре в одной из квартир на «площади Перемен», когда они вели прямую трансляцию с места событий. Санкция по ч. 1 ст. 342 УК, которую вменяют Чульцовой и Андреевой, предполагает штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.