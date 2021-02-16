Мошенник заработал $2,8 миллиона, продавая воду под видом вакцины от COVID-19

Источник материала: Onliner

В Китае арестовали главаря мошеннической группировки, которая под видом шприцев с вакциной от COVID-19 продавала подсоленную воду. Всего было реализовано 58 000 шприцев по всему Китаю. Доход от них оценивается в $2,8 млн.

Мошенник был арестован еще 25 декабря прошлого года. Он хвастался перед клиентами, что получил прививки от производителей вакцин по своим внутренним каналам. Вместе с главарем задержаны еще около 80 человек, связанных с псевдовакцинами.

Всего в Китае зарегистрировано более 21 случая крупного мошенничества с вакцинами. Контрафакт даже продавали больницам по завышенным ценам. В некоторых случаях злоумышленники нанимали «деревенских врачей», чтобы вакцинировать водой людей прямо в автомобилях.

Пока в Китае к применению одобрены две вакцины от местных компаний. Первая была одобрена только 31 декабря.