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Мошенник заработал $2,8 миллиона, продавая воду под видом вакцины от COVID-19
Источник материала: Onliner
В Китае арестовали главаря мошеннической группировки, которая под видом шприцев с вакциной от COVID-19
Мошенник был арестован еще 25 декабря прошлого года. Он хвастался перед клиентами, что получил прививки от производителей вакцин по своим внутренним каналам. Вместе с главарем задержаны еще около 80 человек, связанных с псевдовакцинами.
Всего в Китае зарегистрировано более 21 случая крупного мошенничества с вакцинами. Контрафакт даже продавали больницам по завышенным ценам. В некоторых случаях злоумышленники нанимали «деревенских врачей», чтобы вакцинировать водой людей прямо в автомобилях.
Пока в Китае к применению одобрены две вакцины от местных компаний. Первая была одобрена только 31 декабря.
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