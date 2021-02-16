Источник материала: Хартия'97

В России отзывают почти 19 тысяч автомобилей «Джили» 16.02.2021, 15:20

Росстандарт опубликовал перечень VIN-кодов автомобилей, попадающих под отзыв.

Росстандарт и российское ООО «Джили-Моторс» согласовали программу отзыва 18 670 автомобилей Geely Atlas, проданных с марта 2018 года, сообщает ТАСС .

Отзыв производится в связи с возможностью повреждения топливных трубок при низких температурах воздуха. Как указано в сообщении Росстандарта, при температуре 40 градусов мороза и ниже из-за статического электричества могут повреждаться трубки, ведущие от топливного модуля к топливному фильтру, что чревато возгоранием.

Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев машин о необходимости предоставить автомобили в ближайший дилерский центр для ремонта.

Росстандарт опубликовал перечень VIN-кодов автомобилей, попадающих под отзыв.

На всех транспортных средствах будут заменены на модифицированные следующие детали: подающая и обратная топливные трубки (между топливным модулем и топливным фильтром), топливный модуль, болт крепления провода заземления топливного фильтра. Работы для владельцев будут бесплатными.

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