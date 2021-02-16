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Марков о БЧБ-символике: стоит ли ломать копья?

16.02.2021 15:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Марков о БЧБ-символике: стоит ли ломать копья?

Миром, как известно, правят знаки и символы, они несут различные смысловые и политические посылы, демонстрируют приверженности и исторические вехи, некоторые из них живут столетиями, некоторые быстро отыгрывают свою роль и предаются забвению. а что же будет с белорусской протестной символикой ― на вопросы радио Sputnik ответил российский политический эксперт, член Общественной палаты РФ Сергей Марков. 

© Photo : Генеральная прокуратура Республики Беларусь
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"История с БЧБ-флагом выполняет единственную задачу оппозиционных политиков ― добиться своего. Этот флаг несет в себе ярко выраженный антироссийский, антирусской, пропольский аспект. БЧБ-флаг является флагом союзника Польши в мягком смысле и марионеток Польши в более жестком смысле. С моей точки зрения, его не нужно запрещать, а оставить его приверженцам пропольский направленности", ― сказал собеседник Sputnik.

По мнению политического эксперта, действующая государственная символика Беларуси нравится тем, кто помнит Советский Союз и ассоциирует себя с тем временем, а молодежь, которая выросла на иных примерах и символах, по мере своего взросления, создания семьи и появления детей может изменить и собственные взгляды на жизнь, и задача современных идеологов ― тонко и ненавязчиво, но поскорее помочь им в обретении традиционных смыслов.

Комментарий известного российского политического эксперта Сергея Маркова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Что на самом деле символизирует протестный бело-красно-белый флаг в Беларуси и как в России относятся к действующей белорусской государственной символике ―...
 
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