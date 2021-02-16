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Правительство РФ хочет продлить договоры о военных базах в Беларуси
16.02.2021 15:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев – Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил провести переговоры о продлении сроков использования двух военных объектов на территории Беларуси, говорится в документах, размещенных на официальном портале правовой информации.
Соглашения о размещении на белорусской территории радиостанции "Вилейка" и узла "Барановичи" были подписаны 6 января 1995 года. Документы заключались на 25 лет с дальнейшим продлением каждые пять лет.
Теперь Россия и Беларусь должны подписать протокол о порядке использования и содержания российских военных объектов. Предполагается, что протокол будет временно применяться с 31 мая 2021 года.
Последует
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Соглашения о размещении двух российских РЛС на белорусской территории действует до 7 июня текущего года.
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