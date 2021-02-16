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На суд по делу журналисток «Белсата» пустили ОНТ и СТВ, негосударственные СМИ остались в коридоре

16.02.2021 15:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Журналистов негосударственных СМИ не пустили на второе заседание по делу журналисток Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, которое началось 16 февраля во второй половине дня в суде Фрунзенского района Минска.

На суд по делу журналисток «Белсата» пустили ОНТ и СТВ, негосударственные СМИ остались в коридоре

Заседание было назначено на 14:30, перед залом суда установили рамки-металлодетекторы, но пропускать через них людей охранники начали в 14:15. В зал смогли попасть только близкие родственники подсудимых, дипломаты, а также сотрудники государственных телеканалов СТВ и ОНТ.

В 14:35 охрана прекратила пропуск, заявив, что заседание уже началось. В ответ на возмущение собравшихся сотрудники охраны также добавили, что в зале нет мест.

Сейчас возле зала суда остаются около 50 человек, сообщает БелаПАН.

На суд по делу журналисток «Белсата» пустили ОНТ и СТВ, негосударственные СМИ остались в коридоре

На суд по делу журналисток «Белсата» пустили ОНТ и СТВ, негосударственные СМИ остались в коридоре

На суд по делу журналисток «Белсата» пустили ОНТ и СТВ, негосударственные СМИ остались в коридоре

На суд по делу журналисток «Белсата» пустили ОНТ и СТВ, негосударственные СМИ остались в коридоре

Рассмотрение дела Андреевой и Чульцовой началось 9 февраля. Дело рассматривает судья Наталья Бугук, гособвинитель — Алина Касьянчик.

Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов — на «площади Перемен». Обеим предъявлено обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Обвиняемые своей вины не признают. Правозащитники признали обеих журналисток политзаключенными.

 

Фото Вадима Замировского

 
Теги: Минск
 
 
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Журналистов негосударственных СМИ не пустили на второе заседание по делу журналисток Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, которое началось 16 февраля во второй...
 
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