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На процесс по делу журналисток Андреевой и Чульцовой пропустили только родственников и госТВ

16.02.2021 15:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня — второе заседание суда по делу журналисток Андреевой и Чульцовой. При входе в зал суда установили рамки, как обычно делают на процессах над анархистами, обыскивали каждого входившего.



Поддержать девушек пришло несколько десятков человек, запускать людей начали за 10 минут до начала.

В итоге в зал пропустили родственников и адвокатов, затем специально пригласили государственное ТВ.

Остальным объявили: «Процесс начался, запуск прекращаем, приносим извинения», пишет "Наша ніва".
 
 
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Сегодня — второе заседание суда по делу журналисток Андреевой и Чульцовой. При входе в зал суда установили рамки, как обычно делают на процессах над анархистами,...
 
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