|
На процесс по делу журналисток Андреевой и Чульцовой пропустили только родственников и госТВ
Источник материала: Партизан
Сегодня — второе заседание суда по делу журналисток Андреевой и Чульцовой. При входе в зал суда установили рамки, как обычно делают на процессах над анархистами, обыскивали каждого входившего.
Поддержать девушек пришло несколько десятков человек, запускать людей начали за 10 минут до начала.
В итоге в зал пропустили родственников и адвокатов, затем специально пригласили государственное ТВ.
Остальным объявили: «Процесс начался, запуск прекращаем, приносим извинения», пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня — второе заседание суда по делу журналисток Андреевой и Чульцовой. При входе в зал суда установили рамки, как обычно делают на процессах над анархистами,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)