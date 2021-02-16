Российский военный объект останется на территории Беларуси до 2046 года

Источник материала: Tut.by

Россия и Беларусь продлили соглашение об использовании узла системы предупреждения о ракетном нападении в Барановичах. Срок соглашения истекал летом нынешнего года, теперь уже точно известно, что объект продолжит функционировать.



Радиолокационная станция «Волга» в Минской области. Фото: vpk-news.ru.

На российском портале правовой информации появилось распоряжение правительства России о порядке использования узла под Барановичами. Судя по дате, оно было подписано несколько дней назад — 12 февраля.

После того, как соглашение вступит в силу 31 мая 2021 года, оно будет действовать еще 25 лет — то есть до 2046 года. В случае, если за год до истечения нового документа одна из сторон не выразит желания разорвать его, соглашение будет автоматически продляться на пять лет, потом (опять-таки, если за год до истечения договор не захотят расторгнуть) еще на пять и так далее.

Напомним, строительство отдельного радиотехнического узла (ОРТУ) «Барановичи» с радиолокационной станцией (РЛС) «Волга» (около поселка Озеречье Клецкого района Минской области, 48 км юго-восточнее Барановичей, 8 км северо-восточнее Ганцевичей) началось в 1984 году, но затем было законсервировано. В 1997 году работы возобновились, в 2003 году РЛС была поставлена на боевое дежурство. В частности, с ее помощью осуществляется обнаружение баллистических ракет, космических объектов и контроль над районами патрулирования подлодок стран НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море.

Нахождение этого объекта на территории Беларуси регулируется международными договорами, которые были заключены между правительствами Республики Беларусь и Российской Федерации 6 января 1995 года и вступили в силу 7 июня 1996 года.

Учитывая то, что указанные соглашения заключены на 25 лет, их срок действия оканчивался 7 июня 2021 года. В случае нежелания одной из сторон продлить срок их действия она должна была письменно уведомить другую сторону о принятом решении за 12 месяцев до окончания действия соглашений, то есть не позднее 6 июня 2020 года.