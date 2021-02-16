ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Российский военный объект останется на территории Беларуси до 2046 года

16.02.2021 15:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Россия и Беларусь продлили соглашение об использовании узла системы предупреждения о ракетном нападении в Барановичах. Срок соглашения истекал летом нынешнего года, теперь уже точно известно, что объект продолжит функционировать.


Радиолокационная станция «Волга» в Минской области. Фото: vpk-news.ru.

На российском портале правовой информации появилось распоряжение правительства России о порядке использования узла под Барановичами. Судя по дате, оно было подписано несколько дней назад — 12 февраля.

После того, как соглашение вступит в силу 31 мая 2021 года, оно будет действовать еще 25 лет — то есть до 2046 года. В случае, если за год до истечения нового документа одна из сторон не выразит желания разорвать его, соглашение будет автоматически продляться на пять лет, потом (опять-таки, если за год до истечения договор не захотят расторгнуть) еще на пять и так далее.

Напомним, строительство отдельного радиотехнического узла (ОРТУ) «Барановичи» с радиолокационной станцией (РЛС) «Волга» (около поселка Озеречье Клецкого района Минской области, 48 км юго-восточнее Барановичей, 8 км северо-восточнее Ганцевичей) началось в 1984 году, но затем было законсервировано. В 1997 году работы возобновились, в 2003 году РЛС была поставлена на боевое дежурство. В частности, с ее помощью осуществляется обнаружение баллистических ракет, космических объектов и контроль над районами патрулирования подлодок стран НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море.

Нахождение этого объекта на территории Беларуси регулируется международными договорами, которые были заключены между правительствами Республики Беларусь и Российской Федерации 6 января 1995 года и вступили в силу 7 июня 1996 года.

Учитывая то, что указанные соглашения заключены на 25 лет, их срок действия оканчивался 7 июня 2021 года. В случае нежелания одной из сторон продлить срок их действия она должна была письменно уведомить другую сторону о принятом решении за 12 месяцев до окончания действия соглашений, то есть не позднее 6 июня 2020 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение о продлении использования узла под Барановичами принято.
 
Новости дня
Новости разные
 
Межведомственная война в РФ: генералы Росгвардии массово подают в отставку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by