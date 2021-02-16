От 770 долларов за участок. На аукцион выставили дешевые дачные наделы недалеко от Минска

Источник материала: Tut.by

11 марта с аукциона разыграют 9 земельных наделов в садовых товариществах Смолевичского района. Realt.by посмотрел, как выглядят участки, которые находятся ближе всего к Минску.

СТ «Шипяны», участок № 213 (Лот № 1)

Первый лот — участок в садовом товариществе «Шипяны». Земельный надел угловой, ровный и относительно большой для дачного участка. Торги за 10 соток земли начнутся всего с 2400 рублей.









При этом территория участка ровная, из коммуникаций есть электричество и вода. Рядом небольшие дачные домики, некоторые соседи строятся. Возле кооператива есть лес, рядом поле, до Минска отсюда порядка 50 километров. Помимо цены лота, победитель аукциона должен будет возместить товариществу затраты на инфраструктуру в размере 170 рублей, плюс 1 223,32 рубля — за организацию торгов.









Площадь участка — 10 соток; Первоначальная стоимость земельного участка — 2400 рублей; Расходы по организации и проведению аукциона — 1 223,32 рублей; Расходы на инфраструктуру — 170 рублей; Координаты участка: 53°58'30.5"N 28°17'23.4"E; Расстояние до МКАД: 52,3 км.

СТ «Солнечное-08», участок № 128 (Лот № 3)

Садовое товарищество «Солнечное-08» находится в 28 километрах от МКАД. Здесь на торги выставили 4,5 сотки земли.









Участок выделен на склоне, неровный, холмистый. Подъехать к территории земельного надела по сугробам у нас не получилось, но весной, возможно, ситуация выглядит иначе. Из коммуникаций заявлены электричество и вода. Стартовая стоимость лота — 5 тысяч рублей, затраты на инфраструктуру — 520 рублей.









Площадь участка — 4,48 сотки; Первоначальная стоимость земельного участка — 5000 рублей; Расходы по организации и проведению аукциона — 1 329,62 рублей; Расходы на инфраструктуру — 520 рублей; Координаты участка: 53°59'52.0"N 27°59'11.5"E; Расстояние до МКАД: 27,9 км.

СТ «Вектор-2012», участки № 54, № 85 и № 179 (Лоты № 7, № 8 и № 9)

В садовом товариществе «Вектор-2012» разыграют сразу 3 земельных надела. Это ближайший к Минску дачный поселок (отсюда до МКАД — 27,7 километра), поэтому и ценник выше. Торги за каждый из лотов начнутся уже с 15 тысяч рублей.









Товарищество только формируется, поэтому большинство участков пока пустуют. Для лучшей навигации границы наделов отмечены столбиками и указателями с номерами. Из-за сильных снегопадов дойти и уж тем более доехать до каждого земельного надела нам не удалось, но пустырь хорошо просматривается, а участки примерно одинаковы. Площадь — порядка 9 соток, из коммуникаций — электричество. Выглядит дачный поселок так.













Площадь каждого участка — около 9 соток; Первоначальная стоимость каждого земельного участка — 15 тысяч рублей; Координаты участка № 54: 53°58'45.1"N 27°54'14.1"E; Координаты участка № 85: 53°58'48.6"N 27°53'41.0"E; Координаты участка № 179: 53°58'48.9"N 27°53'52.8"E; Расстояние до МКАД: 27,7 км.