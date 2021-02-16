Все из-за мороза: посмотрите и послушайте, как огненный шар бежит по проводам

Источник материала: Tut.by

Впечатляющее зрелище снял на видео житель Кеннера в американском штате Луизиана Крис Фицморрис: огненный шар плывет по линии электропередач с пугающим звуком. Причиной этого стал сбой в трансформаторе, вызванный ледяной бурей. Несмотря на красоту, явление это печальное: несколько тысяч человек остались без электричества.