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Все из-за мороза: посмотрите и послушайте, как огненный шар бежит по проводам
Источник материала: Tut.by
Впечатляющее зрелище снял на видео житель Кеннера в американском штате Луизиана Крис Фицморрис: огненный шар плывет по линии электропередач с пугающим звуком. Причиной этого стал сбой в трансформаторе, вызванный ледяной бурей. Несмотря на красоту, явление это печальное: несколько тысяч человек остались без электричества.
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