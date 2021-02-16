Bigzz закрывается? В магазинах опустели полки, у компании долги, арендодатели ищут замену сети

Источник материала: Tut.by

Читатели заметили опустевшие полки в магазинах сети Bigzz, которую развивает компания «Баниар». С чем это может быть связано и действительно ли магазины сети закрываются — в материале TUT.BY.





В магазинах Bigzz в Palazzo на Тимирязева, в супермаркете на Кальварийской и в новом бизнес-центре Ocean на Дзержинского, 3б сейчас действительно пустеют полки. Минчане также обратили внимание на опустевший Bigzz на «Экспобеле».

На кассах больших супермаркетов работает 1 или 2 продавца. Отделы овощей и фруктов распродают капусту, апельсины, яблоки, в молочном отделе часть холодильников пустует, при этом работают кулинарии, на прилавках есть мясо. Во многих витринах стоит по одному ряду одинаковых товаров. Продавцы пока не знают, что с ними будет и когда закрывается магазин.

— Пока работаем, магазин еще не продали, — говорят они.



Супермаркет на Тимирязева

15 февраля мы отправили письмо в «Баниар» с вопросами о том, что происходит с сетью сейчас, продает ли компания весь бизнес или просто закрывается.

На вопросы нам не ответили, когда появится комментарий компании, мы его опубликуем.

«Сейчас не идет речь о покупке „Соседями“ магазинов Bigzz»



Так выглядят витрины магазина на Тимирязева

В СМИ и у блогеров появилась информация о том, что на месте магазина Bigzz в ТРЦ Palazzo откроются «Соседи». Осенью мы писали о том, что магазины сети «Соседи» зайдут на место двух «Копилок», которыми также управляет «Баниар». Магазины на Жукова в ТЦ Outleto и на Налибокской в ТЦ «Караван» действительно перезапустили с новым арендатором в декабре.

В «Соседях» нам рассказали, пока сеть не планирует заходить на места магазинов Bigzz, которые закрываются.

— Мы пока не рассматриваем эти объекты. Сейчас не идет речь о покупке «Соседями» магазинов Bigzz. Ранее мы не покупали магазины Bigzz, мы зашли по аренде на те площади, в которых были две «Копилки», но это разные вещи.



Витрины с «молочкой» в магазине на Кальварийской



Холодильник в магазине на Кальварийской



Полки магазина на Дзержинского, 3б

В компании пояснили, что предложения от арендодателей они будут рассматривать в зависимости от тех условий, которые им предложат.

— Явно сейчас в связи с ситуацией с Bigzz они начнут предлагать ритейлерам свои площади. На какие площади мы сможем зайти — пока нет решения. В Palazzo нас не будет скорее всего, — пояснили в «Соседях».

Palazzo: «Перед нами стоит задача замены супермаркета»

В Palazzo рассказали, что сейчас в торговый центр на место супермаркета ищут нового арендатора.

— Сейчас перед нами стоит задача замены супермаркета. Мы рассматриваем несколько предложений, общаемся с потенциальными арендаторами. Их несколько, поэтому мы еще не можем озвучить, кто это будет. Этот процесс запустился недавно, точные сроки открытия нового объекта пока назвать не можем, так как конкретных договоренностей нет.



Полки магазина на Дзержинского, 3б

Также блогеры сообщают, что на Дзержинского, 3б вместо Bigzz откроется «Евроопт». Пока комментариев от «Евроопта» и собственника помещения по этому вопросу нет.

В ТЦ «Экспобел» ситуацию с гипермаркетом Bigzz не комментируют.

Долги и задолженности за услуги, но без банкротства



БЦ на Дзержинского, 3б. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В СМИ связывают закрытие магазинов с трудным финансовым положением компании «Баниар».

На сайте реестра задолженностей по исполнительным документам при Минюсте, где публикуется информация о взыскании долгов через органы принудительного исполнения, есть шесть производств, возбужденных с декабря 2020 по февраль 2021 года. Среди них — гражданские требования по задолженностям на суммы от 4 тысяч рублей до 131 тысячи рублей, а также задолженности за услуги, товары на сумму 18 тысяч рублей.













На сайте stopdolg.by также есть информация о долге «Баниар» перед компанией-оптовиком «ТД Комплект». В «ТД Комплект» нам подтвердили, что полгода назад компания задолжала некоторую сумму поставщику. Вопрос пытались решить в досудебном порядке, но в итоге обратились в суд, который недавно вынес решение о возвращении долга в пользу поставщика.

На сайте bankrot.gov.by, где публикуют сведения о банкротстве, данных о «Баниар» нет.

Сейчас у компании «Баниар» пять магазинов Bigzz в Минске, сеть существует с 2005 года. Также им принадлежит два действующих дискаунтера «Копилка». Ранее «Баниар» принадлежало два магазина «Алкомаркет» — они закрылись.

Компания «Баниар» принадлежит Борису, Алевтине и Наталье Лукомским, а также кипрскому юрлицу GEPROCON LIMITED.