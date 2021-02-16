Милиция о ночном поиске пятиклассника: нашли вовремя с первыми признаками обморожения

Источник материала: Onliner

Около 19 часов в дежурную часть Минского РУВД поступило сообщение от жительницы п. Гатово, что ее 11-летний сын не вернулся из школы домой. По словам женщины, мальчик должен был к 14 часам уже быть дома, однако домой он не приходил. Не могла мать дозвониться и на смарт-браслет, который всегда был при ребенке — сперва на звонки он не отвечал, а к 19 часам в браслете, видимо, сел аккумулятор.

По тревоге был поднят личный состав Мачулищанского ОМ Минского РУВД, к поискам подключились оперативники уголовного розыска Минского РУВД, сотрудники РОЧС, ПСО «Ангел», стали предлагать свою помощь жители поселка и волонтеры, сообщила пресс-служба УВД Минского облисполкома.

В скором времени стало известно, что, возвращаясь из школы, подросток провел своего товарища до дверей квартиры, сказал ему, что тоже пойдет домой, и с тех пор его никто не видел и он не отвечал на звонки. По словам детей, у мальчика в последнее время были проблемы с поведением и учебой, в тот день он снова получил плохую отметку и, возможно, по этой причине не захотел идти домой, чтобы не расстраивать родителей.

Для координации поисков был развернут ситуационно-оперативный штаб. Сотрудники РОЧС на специальной технике обследовали окрестности Гатово, волонтеры отправлялись на поиски ребенка в ближайшие магазины, торговые центры и автостанции, сотрудники уголовного розыска общались с родителями мальчика, чтобы предположить, куда тот мог направиться. В скором времени в местном чате появилась информация, что похожего мальчика видели на остановочном пункте по направлению в столицу. Поиски сместились в направлении Заводского района.

Оперативники съездили к родственникам семьи в Минске, а также в ходе разговора с родителями предположили, что ребенок может направиться к старой квартире в Чижовке, которую семья недавно продала и переехала в Гатово: ребенок хорошо знал тот район и мог направиться туда. Именно в том районе, вблизи отдела ЗАГС Заводского района, оперативники уголовного розыска в начале первого часа ночи и нашли ребенка. Как оказалось, вовремя: прибывшие медики диагностировали у ребенка обморожение первой степени и отвезли в больницу.

Как-то объяснить причину своего поступка мальчик не смог или не захотел. Известно, что рюкзак вместе со смарт-браслетом ребенок оставил в подвале одного из домов в Гатово и отправился «гулять» без какого-то плана и цели. В настоящее время мальчик находится в медучреждении, с ним все в порядке.

Минское РУВД благодарит всех неравнодушных граждан, которые принимали участие и помогали в поиске ребенка.