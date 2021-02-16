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На трассе М7 Fiat выехал под встречный грузовик, водитель погиб

16.02.2021 16:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Гродненской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось вчера, 15 февраля, около 4 часов утра на 140-м километре трассы М7 (Минск — Ошмяны — граница Литвы) в Ошмянском районе. Легковой Fiat столкнулся с грузовым Volvo, двигавшимся во встречном направлении.

Установлено, что за рулем Fiat находился 39-летний мужчина.

— В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volvo под управлением 53-летнего жителя России, — рассказали в Госавтоинспекции.

От полученных травм водитель Fiat скончался на месте происшествия.

На трассе М7 Fiat выехал под встречный грузовик, водитель погиб

В ГАИ добавили, что причины и иные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.

 
Теги: Минск
 
 
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В ГАИ Гродненской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось вчера, 15 февраля, около 4 часов утра на 140-м километре трассы М7 (Минск —...
 
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