На трассе М7 Fiat выехал под встречный грузовик, водитель погиб

Источник материала: Onliner

В ГАИ Гродненской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось вчера, 15 февраля, около 4 часов утра на 140-м километре трассы М7 (Минск — Ошмяны — граница Литвы) в Ошмянском районе. Легковой Fiat столкнулся с грузовым Volvo, двигавшимся во встречном направлении.

Установлено, что за рулем Fiat находился 39-летний мужчина.

— В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volvo под управлением 53-летнего жителя России, — рассказали в Госавтоинспекции.

От полученных травм водитель Fiat скончался на месте происшествия.





В ГАИ добавили, что причины и иные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.