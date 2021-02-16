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Более 80 субсидий на открытие собственного дела получат жители Гомеля

16.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 80 субсидий на открытие собственного дела получат жители ГомеляГомеля" class="one-news__figure-img">

Один из тезисов Всебелорусского народного собрания – бизнес должен быть ответственным и честным по отношению к гражданам и своей стране. Государство, со своей стороны, создает условия для частных инициатив. Например, более 80 субсидий на открытие собственного дела получат в этом году жители Гомеля.

Программа – только для тех, кто является официально безработным. В ней несколько этапов: для начала нужно придумать интересный стартап и защитить его перед комиссией. Авторам лучших идей окажут финансовую помощь. Ежедневно в управление занятости за безвозмездной субсидией обращаются до 10 человек.

Елена Кушнер, начальник отдела содействия занятости населения Гомельского горисполкома: «Субсидия предоставляется в размере 11 бюджетов прожиточного минимума, на сегодня это 2891 руб. 57 коп. С человеком работают, человек высказывает свои пожелания, ему даются методические рекомендации – консультирование, информирование. Также человек может пройти курсы "Основы предпринимательской деятельности", где его ознакомят с основами налогообложения, законодательства Республики Беларусь».

Деньги можно потратить на оборудование, инструменты, сырьё и оплату услуг. При этом каждая такая инициатива ведёт к росту экономической активности. Это как минимум одно рабочее место. Сфера деятельности – без ограничений. Самое популярное – торговля, общепит, отделочные работы и перевозки.

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Теги: Гомель
 
 
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Один из тезисов Всебелорусского народного собрания – бизнес должен быть ответственным и честным по отношению к гражданам и своей стране. Государство, со своей...
 
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