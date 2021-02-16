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В Японии арестовали служащего почты, похитившего более 2 млн почтовых марок

16.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Японии арестовали служащего почты, похитившего более 2 млн почтовых марок

Полиция Токио арестовала главного бухгалтера одного из отделений Почты Японии, подозреваемого в краже более 2 млн почтовых марок на общую сумму порядка 94 млн иен (почти $891 тыс.). Об этом со ссылкой на данные агентства Kyodo сообщает ТАСС.

Марки бухгалтер похищал при отправке большого количества писем и открыто по заказам крупных компаний. Сами похищенные марки мошенник в последствии сбывал в специализированные лавки, занимающиеся перепродажей авиационных и железнодорожных билетов и товарных купонов. Вырученные деньги мужчина тратил на походы в рестораны, а также приобретение ценных товаров.

При этом, как полагает следствие, общая сумма присвоенных бухгалтером ценностей может составлять более 270 млн иен (почти $2,6 млн). Сам подозреваемый уже признался в содеянном.

Сам факт махинаций вскрылся еще в 2018 году, тогда мужчина был уволен из Почты Японии, однако в полицию организация обратилась только в 2020 году.

Фото: wsj.com

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Полиция Токио арестовала главного бухгалтера одного из отделений Почты Японии, подозреваемого в краже более 2 млн почтовых марок на общую сумму порядка 94 млн иен...
 
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