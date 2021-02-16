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В Минске задержали супружескую пару за незаконный оборот наркотиков

16.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске задержали супружескую пару за незаконный оборот наркотиков

В Минске задержали молодую семейную пару за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

По словам правоохранителей, пара действовала сообща: один прятал закладку, а второй следил за обстановкой.

При этом у молодых людей был годовалый ребенок, которого на время преступной деятельности они отдали на попечение бабушке.

Материалы дела переданы в Партизанский следственный комитет г. Минска, где действиям задержанных дадут правовую оценку.

Фото: ГУВД Мингорисполкома


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Теги: Минск
 
 
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В Минске задержали молодую семейную пару за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома. По словам правоохранителей,...
 
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