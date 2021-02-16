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Житель Борисова похитил деньги из кассы онлайн-гипермаркета

16.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Житель Борисова похитил деньги из кассы онлайн-гипермаркета

22-летний борисовчанин, который работал администратором пункта выдачи заказов онлайн-гипермаркета, взял деньги из кассы и потратил их на алкоголь, передаёт БЕЛТА.

Недостачу в 300 белорусских рублей заметили только на следующий день, когда стали пересчитывать выручку.

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Борисовского РУВД установили личность подозреваемого в краже. Все действия фигуранта дела зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в помещении торговой площадки.

В отношении борисовчанина возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Фото: скриншот видео УВД Миноблисполкома

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22-летний борисовчанин, который работал администратором пункта выдачи заказов онлайн-гипермаркета, взял деньги из кассы и потратил их на алкоголь, передаёт БЕЛТА....
 
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