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Житель Борисова похитил деньги из кассы онлайн-гипермаркета
Источник материала: ОНТ
22-летний борисовчанин, который работал администратором пункта выдачи заказов онлайн-гипермаркета, взял деньги из кассы и потратил их на алкоголь,
Недостачу в 300 белорусских рублей заметили только на следующий день, когда стали пересчитывать выручку.
Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Борисовского РУВД установили личность подозреваемого в краже. Все действия фигуранта дела зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в помещении торговой площадки.
В отношении борисовчанина возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Ему грозит до 4 лет лишения свободы.
Фото: скриншот видео УВД Миноблисполкома
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22-летний борисовчанин, который работал администратором пункта выдачи заказов онлайн-гипермаркета, взял деньги из кассы и потратил их на алкоголь, передаёт БЕЛТА....
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