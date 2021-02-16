17-летний альпинист погиб при сходе снежной лавины в Чехии

Источник материала: ОНТ

17-летний альпинист стал жертвой сошедшей снежной лавины в горном массиве Крконоше в Чехии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные «Радио Прага».

Тело 17-летнего альпиниста было обнаружено спасателями в районе схода лавины. Известно о как минимум еще одном пострадавшем: он получил тяжелые ранения, однако смог самостоятельно вызвать помощь.

Длинна сошедшей лавины составила порядка 400-500 метров, высота – до 1 метра. В настоящее время в регионе действует второй из пяти возможных уровней лавинной опасности.

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