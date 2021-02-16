Опра Уинфри запишет большое интервью с принцем Гарри и Меган Маркл

Источник материала: ОНТ

Пара обсудит со знаменитой телеведущей жизнь в королевской семье, родительство, благотворительную деятельность и сопротивление общественному давлению, рассказывает журнал «Tatler».

7 марта в эфире телевизионной сети CBS выйдет полуторачасовое интервью герцогов Сассекских, которое они согласились дать своей подруге телеведущей Опре Уинфри.

Анонс 90-минутной передачи «Опра с Меган и Гарри» гласит: «Уинфри побеседует с герцогом и герцогиней Сассекскими об их жизни в Великобритании, браке, переезде в США, родительских обязанностях, благотворительной деятельности, о том, как они справляются с сильным общественным давлением, а также о своих будущих планах и мечтах о расширяющейся семье».

Интервью станет первым публичным выступлением принца Гарри и Меган Маркл после их отъезда из Великобритании. Источники в Букингемском дворце сообщают, что новость о грядущем интервью там восприняли негативно.

Меган Маркл и Опра Уинфри дружат уже много лет, телеведущая даже была гостьей на свадьбе Гарри и Меган в 2018 году.

Фото: Insider

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram