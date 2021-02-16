|
Балтийское море впервые за много лет замерзло: жители Польши стали свидетелями необычного зрелища
Источник материала: ОНТ
Удивительные кадры с Балтийского моря, которое впервые за многие годы замерзло.
Свидетелями экзотического зрелища стали жители населенных пунктов на северо-западе Польши. Береговая линия с песчаным пляжем напоминает арктический пейзаж. Для региона с мягким климатом это явление редкое. Чаще они встречаются в Скандинавских странах. Непривычные зимние картины привлекают множество местных жителей и туристов.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Удивительные кадры с Балтийского моря, которое впервые за многие годы замерзло. Свидетелями экзотического зрелища стали жители населенных пунктов на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)