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Балтийское море впервые за много лет замерзло: жители Польши стали свидетелями необычного зрелища

16.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Удивительные кадры с Балтийского моря, которое впервые за многие годы замерзло.

Свидетелями экзотического зрелища стали жители населенных пунктов на северо-западе Польши. Береговая линия с песчаным пляжем напоминает арктический пейзаж. Для региона с мягким климатом это явление редкое. Чаще они встречаются в Скандинавских странах. Непривычные зимние картины привлекают множество местных жителей и туристов. 

 

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Удивительные кадры с Балтийского моря, которое впервые за многие годы замерзло. Свидетелями экзотического зрелища стали жители населенных пунктов на...
 
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