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НХЛ: «Филадельфия» вызвала в основную команду белоруса Максима Сушко
Источник материала: ОНТ
Еще одним белорусом в НХЛ может стать больше. «Филадельфия» вызвала в основную команду Максима Сушко.
В нынешнем сезоне он провел за фарм-клуб «Филадельфии» три матча, в которых не набрал результативных баллов. До этого Сушко выступал в КХЛ за минское «Динамо». Журналисты сообщают, что Сушко может принять участие в ближайшем матче команды. Правда, шанс он получил из-за того, что 7 игроков «Филадельфии» находятся на карантине по протоколу COVID-19.
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Еще одним белорусом в НХЛ может стать больше. «Филадельфия» вызвала в основную команду Максима Сушко. В нынешнем сезоне он провел за фарм-клуб «Филадельфии» три...
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