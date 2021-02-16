НХЛ: «Филадельфия» вызвала в основную команду белоруса Максима Сушко

Источник материала: ОНТ

Еще одним белорусом в НХЛ может стать больше. «Филадельфия» вызвала в основную команду Максима Сушко.

В нынешнем сезоне он провел за фарм-клуб «Филадельфии» три матча, в которых не набрал результативных баллов. До этого Сушко выступал в КХЛ за минское «Динамо». Журналисты сообщают, что Сушко может принять участие в ближайшем матче команды. Правда, шанс он получил из-за того, что 7 игроков «Филадельфии» находятся на карантине по протоколу COVID-19.

Фото: pressball.by

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