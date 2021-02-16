Источник материала: ОНТ

Страшная авария в Индии. Автобус с пассажирами упал в канал и затонул.

В салоне было более 60 человек. Погибли, по меньшей мере, 38. Семерым удалось спастись. Остальных ищут. Соседнюю дамбу перекрыли, чтобы облегчить работу спасателям. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Точную причину трагедии установит следствие.

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