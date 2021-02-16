Следующей зимой лыжные трассы появятся во всех административных районах столицы

Источник материала: ОНТ

Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев на оперативном совещании поручил профильным службам отработать возможность создания лыжных трасс во всех административных районах Минска, сообщает Telegram-канал Мингорисполкома.

Владимир Кухарев отметил, что предложения по созданию таких объектов нужно проработать в течение лета. Также он дал поручение проследить за содержанием залитых на зиму катков и хоккейных коробок.

Физкультурно-оздоровительным центрам и учреждениям образования Минска поручено активизировать работу по популяризации зимних видов спорта.

Фото: news.sb.by

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