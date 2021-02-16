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Следующей зимой лыжные трассы появятся во всех административных районах столицы

16.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Следующей зимой лыжные трассы появятся во всех административных районах столицы

Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев на оперативном совещании поручил профильным службам отработать возможность создания лыжных трасс во всех административных районах Минскасообщает Telegram-канал Мингорисполкома.

Владимир Кухарев отметил, что предложения по созданию таких объектов нужно проработать в течение лета. Также он дал поручение проследить за содержанием залитых на зиму катков и хоккейных коробок.

Физкультурно-оздоровительным центрам и учреждениям образования Минска поручено активизировать работу по популяризации зимних видов спорта.

Фото: news.sb.by 

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Теги: Минск
 
 
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Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев на оперативном совещании поручил профильным службам отработать возможность создания лыжных трасс во всех...
 
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