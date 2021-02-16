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«У „ненастоящих“ патриотов в условиях войны не может быть никаких прав»
Источник материала: UDF
В отношении задержанных были составлены протоколы по статье 23.34 за пикет путем размещения товара с символикой на прилавке магазина. Суд обоснованность задержания подтвердил, отправив женщин на 15 суток, а мужчин — на 20.
Еще в начале прошлого года подобные судебные решения вызвали бы в обществе шок, а особо продвинутые граждане наверняка кинулись бы выяснять фамилии судей, принявших столь неординарные решения. Но вчерашние исключения сегодня стали нормой. Как оказалось, к плохому человек привыкает также быстро, как и к хорошему.
Приведу фрагмент из старого советского анекдота, в котором комбриг Чапаев учит своего ординарца Петьку находить повод для расправы над интеллигентом в шляпе.
(Чапаев подходит к интеллигенту)
— Мужик, закурить есть?
— Есть.
— Куда ты меня послал?
О патриотах истинных и мнимых
Не следует думать, что судьи решили проявить инициативу вследствие стечения обстоятельств, неведомых простым смертным. Ни в коем случае. Для того, чтобы в этом убедиться, не обязательно читать от корки до корки книгу Ханны Арендт «Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме». Можно обойтись заголовком.
Любое зло, если его ничем не ограничивать, очень быстро начинает восприниматься в качестве банальности, каковым оно и является. Поэтому не следует тратить время на поиск «стрелочников». Не по собственной инициативе судьи сдвигают повязку на глазах строгой и беспристрастной богини правосудия Фемиды.
2020 г. завершен. Время подводить итоги. Естественно, не приходиться рассчитывать на то, что хозяином Дворца Независимости и жителями домов на Площади Перемен они оцениваются одинаково.
Процитирую фрагмент выступления на приеме по случаю празднования старого Нового года: «Вы, может быть, даже не до конца осознали, что перевернули не просто очередную страницу нашей независимой истории, вы перевернули в кратчайший период времени сознание людей, по крайней мере, большинства нашего общества. Вы показали, что значит любить Родину не на словах, а на деле. Показали, что значит быть истинным патриотом. Мы прошли через испытания, которые сломали не один народ, но мы взяли судьбу в свои руки. Мы проснулись, и это лучшее, что могло с нами, белорусами, произойти».
Предлагаю перечитать последнее предложение. С ним сложно не согласиться. Летом 2020 г. белорусское общество, о чем ваш покорный слуга талдычит практически в каждой своей статье, перешло из состояния политической спячки в состояние политического возбуждения («Мы проснулись»). Сотни тысяч демонстрантов в одном только Минске служат тому подтверждением.
Однако какой процент протестовавших под БЧБ флагами может быть включен в состав местоимения первого лица множественного числа «мы», неоднократно повторенного в цитате из выступления? Одна сотая, одна тысячная? Уверен, что и одной миллионной наскрести не получится.
«Мы», чьи представители собрались во Дворце Независимости 16 января, — это истинные патриоты; они же и настоящие патриоты, если судить по другим не менее официальным выступлениям. Таким образом, патриоты в Беларуси делятся, правильнее было бы сказать «их делят», на истинных или настоящих и неистинных или мнимых.
Равенство для равных
Обратимся к Википедии: патриот — тот, кто любит свое отечество, предан своему народу, готов на жертвы и подвиги во имя интересов своей Родины. Важно заметить, что патриот умеет замечать проблемы своего государства и различными методами исправляет эти проблемы.
Вспомним Пушкина:
«Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам».
Но Пушкин — это первая половина XIX века. За два столетия на родине поэта два чувства редуцировались до одного — до любви к первому лицу государства.
«В России, — поясняет социолог Григорий Юдин, — сама идея оппозиции дискредитирована. Потому что если ты против Путина, то что-то с тобой явно не то, потому что не может быть, что ты настоящий русский патриот и при этом еще против Путина. Это как так? На этом базируется плебисцитарная модель. Поэтому Путин заполняет все внутриполитическое поле и любой противник немедленно перекодируется во внешнего противника. У него не может быть внутреннего противника».
А теперь из России вернемся в Беларусь. Нет, не зря многие у нас считают Россию «нашей Россией». Поэтому если в высказывании российского социолога заменить всего пару слов, то можно смело чужую мысль о России выдавать за свою о Беларуси.
Одна неувязочка — наличие у первого лица белорусского государства внутренних противников. Тут напрашиваются два варианта. Первый предполагает решение проблемы в рамках года Народного единства. Для реализации второго потребуется перевести страну на военное положение. А на войне как на войне. Если противник не сдается, его уничтожают.
Скорее всего получится гибрид, когда под разговоры о единстве начнется уничтожение противников. Но не отменит ли такая корректировка курса главное достижения белорусской модели — справедливости?
Если согласиться с древнегреческим философом Аристотелем, то не отменит, ибо: «Справедливость есть равенство, но только не для всех, а для равных».
Равенство для равных. В условиях рабовладельческого строя такая формула справедливости никого не удивляла. Но на дворе XXI век, и 22-я статья Конституции Республики Беларусь вроде бы гарантирует всем равенство перед законом и «право без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интересов».
Откуда, однако, следует, что интересы внутренних противников власти законны? Равенство для равных. Следовательно, у ненастоящих патриотов в условиях войны не может быть никаких прав.
«A la guerre comme a la guerre» — как говорят французы (На войне как на войне).
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На войне как на войне. Мнение Николюка.
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