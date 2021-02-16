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Народное собрание без народа. Мнение Карбалевича
Источник материала: UDF
И власти никогда раньше так не рекламировали ВНС. В центре Минска были размещены огромные баннеры. Так называемых «делегатов» собрания в регионах провожали торжественно, почти под музыку. То есть пропагандистский пузырь был раздут до пределов.
Вместе с тем, теперь власти прекрасно понимали уровень общественной поддержки ВНС. Согласно социологическому опросу, проведенному аналитическим центром Chatham House, позитивная оценка этого форума колеблется в интервале 14-20%. Может быть поэтому власти не стали имитировать народное представительство на ВНС. Если прежде были какие-то инсценировки выборов делегатов собрания в трудовых коллективах, то теперь решили не заморачиваться и этим. Участников ВНС назначали местные советы и огосударствленные общественные организации, типа профсоюзов или БРСМ.
Говоря по-другому, на Всебеларусском народном собрании как раз не было беларусского народа. Там собрались в основном чиновники, чтобы обсудить свои проблемы, главная из которых — как удержать власть. Мы увидели арию из оперы «Борис Годунов» «на кого ты покидаешь нас, отец наш». Делегаты исполняли в основном роль клакеров.
Понятное дело, на ВНС не было даже попытки серьезного анализа причин политического кризиса в Беларуси. Как не было и обсуждения реальных проблем страны, причин провала прошлой пятилетки, перспектив развития. Собственно, не для этого собирались.
Легитимизации не получилось
Согласно замыслу, нынешнее ВНС должно было выполнять три функции. Во-первых, стать дополнительным средством легитимизации нынешнего режима и власти Лукашенко. Иначе говоря, осуществить своеобразный сеанс миропомазания, т. е. по старой христианской традиции помазать царя на царство. Ведь президентские выборы плохо справились с этой ролью. После массовых народных протестов в прошлом году Лукашенко потребовались дополнительные механизмы, подпорки и костыли, чтобы утвердить свое право на власть. Власти посчитали, что одного ОМОНа для этого недостаточно. И стали использовать любые подручные средства, типа «масштабного социологического опроса» и даже мифического письма из Евросоюза, в котором Лукашенко будто бы назвали «президентом». Утопающий хватается за соломинку. И грешно было бы не воспользоваться таким давним изобретением имитации народной поддержки, как ВНС.
Однако с легитимизацией получилось плохо. Безудержное славословие Лукашенко, вплоть до предложения о присвоении ему звания Героя Беларуси, раздражало даже нейтральных граждан.
Хотя протесты и придушены, но на съезд победителей это зрелище оказалось мало похоже. Знаменательно, что все пасторальные картинки официозного благочиния и благолепия разрушил сам Лукашенко. Неприятная для него реальность неожиданно врывалась в виде оговорок, полупризнаний, полунамеков. Все три его выступления были насквозь пронизаны полемикой с оппонентами. Он фактически начал свой доклад с изложения якобы программы своих политических противников. Правда, такой программы у них на самом деле не было, но это детали. Важен факт, что протестующее общество как будто незримо присутствовало на ВНС.
В частности, Лукашенко неожиданно заявил, что среди чиновников Белыничского райисполкома «половина БЧБ-шников». Или с чего вдруг он так озаботился безопасностью своей и своего окружения. В стране, где за тебя проголосовало 80%, чего опасаться? Оказывается «ябатек» в обществе травят, как изгоев.
Кстати, впервые Лукашенко намекнул, что на самом деле в ходе президентских выборов ему голоса приписали, дескать, губернаторы переусердствовали.
Вторая функция ВНС состояла в мобилизации правящей номенклатуры для сохранения нынешнего политического режима и борьбы с протестующим народом.
Наконец, в-третьих, ВНС стало для Лукашенко средством психологической релаксации. Как он сказал в своем заключительном слове, этот форум был больше нужен ему лично. Во время драматических событий прошлого года Лукашенко получил тяжелую психологическую травму. И вот, громкие аплодисменты и овации зала стали бальзамом для его израненной души, источником эмоциональной подзарядки, сеансом психотерапии. Три выступления Лукашенко заняли больше половины всего времени проведения ВНС. Это был спектакль одного актера, все остальные участники были лишь фоном.
Дорожная карта
Что в сухом остатке?
Из выступления Лукашенко следует, что скоро в Беларуси появится новая Конституция, которая будет принята на референдуме в начале 2022 года. Его, возможно, совместят с местными выборами.
Все остальное скрыто в густом тумане за далеким горизонтом. В заключительном слове Лукашенко подчеркнул, что все еще может измениться в результате новых обстоятельств. Он стремится оставить себе свободу рук и не связывать себя твердыми обещаниями.
Непонятно, состоятся ли досрочные выборы после референдума.
Лукашенко уверяет, что баллотироваться на новый срок не планирует. «Это буду не я! Будет другой Глава государства», — заявил он.
Еще один важный вывод: Лукашенко полностью уходить из власти не собирается. Его фраза очень характерна: «В какой роли будет нынешний президент после ухода из власти, время покажет».
Непонятно, какие предполагаются изменения в Конституции. Тут Лукашенко очень противоречив. Раньше он много раз повторял, что нельзя будущему президенту оставлять такие полномочия, которые предусмотрены нынешней Конституцией. А теперь он заявляет, что «нельзя ослаблять Главу государства».
Но самая главная новация состоит в том, что ВНС придадут конституционный статус. Более того, этот институт становится то ли параллельным верховным органом управления, то ли надстройкой над всеми другими ветвями власти. В принятой на форуме резолюции записано, что ВНС признается «высшей формой народного представительства с законодательным закреплением его особого правового статуса». Согласно заявлению Лукашенко, этот орган должен решать основные, стратегические вопросы общества, быть неким стабилизатором, страховочным механизмом на переходный период. Это если вдруг на выборах победит оппозиция, то ВНС должно стать преградой на пути реформ. То есть Лукашенко закладывает мины, которые должны взорваться после победы народа.
Как можно предположить, сам Лукашенко и собирается возглавить ВНС. По схеме Назарбаева в Казахстане. Таким образом произойдет реинкарнация его власти в новом статусе.
То есть никем не избранный орган окажется главным центром госуправления. Что будет означать ликвидацию даже нынешних демократических декораций.
Видимо, Лукашенко рассматривает эту конструкцию в качестве некоего запасного или резервного варианта сохранения власти, типа план Б.
Непонятно, как такой управленческий кентавр, гибрид сможет функционировать. Это не классическое разделение властей, а ситуация двоевластия или даже троевластия (президент, парламент, ВНС). Что чревато хаосом в системе управления.
Атака на бизнес
Собственно, анонсированный ранее вопрос о принятии ВНС нового пятилетнего плана на 2021-2025 годы остался в стороне. Кстати, этот план предполагает рост ВВП за пять лет, как и увеличение денежных доходов населения, в 1,2 раза.
Но на ВНС произошел очень показательный эпизод. Александра Лукашенко возмутило безобидное выступление главы Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского Жанны Тарасевич. Мы давно не слышали из его уст такой ненависти к частному сектору, к богатым людям в целом. Можно вспомнить, что в 1990-е годы Лукашенко называл бизнесменов «вшивыми блохами». Теперь его возмущает то, что бизнесмены зарабатывают больше, чем их сотрудники.
Лукашенко назвал бизнесменов «мерзавцами», пообещал «вырезать каленым железом», «всяких ипэшников приведем в чувства». Не будет равенства между государственным и частным секторами. Прекратится практика упрощенной регистрации бизнеса. «Лучше пусть они уедут с теми деньгами, которые наворовали, потому что они перевернут страну», — сказал Лукашенко.
Чем объясняется такая внезапная вспышка ненависти к частному бизнесу? По намёкам Лукашенко стало ясно, что причина здесь чисто политическая. Во время прошлогоднего политического кризиса бизнес не поддержал Лукашенко. И он руководствуется принципом: «Кто не с нами, тот против нас». Все политически нелояльное к нему должно быть уничтожено, вне зависимости от того, какой экономический ущерб Беларуси это нанесет. Власть важнее.
Сложилась ситуация, когда выживание нынешнего режима и существование частного бизнеса оказались в жестком противоречии.
Пророссийский уклон
Значительный кусок доклада Лукашенко был посвящен отношениям с Россией. Давно мы не слышали из его уст такой демонстрации лояльности Москве. Вновь зазвучало заверение, что беларусы готовы умереть за Россию.
Министр иностранных дел Владимир Макей предложил убрать из Конституции положение о «стремлении Беларуси к нейтралитету». И тем самым устранить юридическое препятствие для интеграции с Россией. Также министр предложил отказаться от задачи диверсификации внешнеэкономической деятельности, поставленной в свое время Лукашенко, а сконцентрировать половину экспорта на рынках ЕАЭС и России. Так бесславно заканчивается пресловутая беларусская «многовекторность».
Иначе говоря, увеличение зависимости от России (а значит, ограничения суверенитета) поставлено в качестве концептуальной задачи. На фоне официального слогана ВНС «Единство. Развитие. Независимость» это выглядит особенно экзотично.
Подводя итог, можно констатировать, что вместо программы развития страны, ВНС приняло программу удержания власти.
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Там собрались в основном чиновники, чтобы обсудить свои проблемы, главная из которых — как удержать власть.
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