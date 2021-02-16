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Закон об иноагентах могут принять весной: «Ни цента не должно поступить»

16.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Первый раз — штраф, потом уголовная ответственность?

В Беларуси разрабатывается законопроект об иностранных агентах, к которым предлагают приравнивать частные лица и организации, получающие финансирование на политическую деятельность из-за рубежа. Есть вероятность, что депутаты не только рассмотрят законопроект уже на весенней сессии, которая откроется 2 апреля, но и проголосуют за его принятие, сообщает TUT.BY.

Напомним, в конце прошлого года белорусские депутаты обратились к российским коллегам, чтобы те поделились своими наработками в сфере закона об иностранных агентах. Одними из инициаторов законопроекта были председатель Комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных и его заместитель Олег Гайдукевич.

Последний рассказывает, что сейчас уже активно идет разработка законопроекта, в которой участвуют и силовики.

— Помимо депутатов разработкой законопроекта занимаются и соответствующие госорганы: Госконтроль, силовые структуры — те, кто потом будет причастен к исполнению этого закона. Я надеюсь и хочу, чтобы мы успели все подготовить к весенней сессии. Закон об иностранных агентах — это мировая практика, я сторонник развития страны, но категорически против любого вмешательства, а особенно финансирования и получения любых денег на политическую деятельность. Ни цента не должно поступить в страну на эти цели.

Какая будет ответственность для тех, кого признают иностранным агентом, сейчас обсуждается. По словам депутата, могут дать штраф и запретить занимать госдолжности. Однако среди разработчиков есть мнение, что за повторное нарушение закона могут ввести и уголовную ответственность.

 
 
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Первый раз — штраф, потом уголовная ответственность?
 
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