Рефлексия и реакция: «Либо ситуация аховая, либо политическая воля сильнее экономической логики»

Источник материала: Салiдарнасць

В Беларуси предлагают повысить налоги для ИП. С чем это может быть связно?

Поднять взносы в ФСЗН, повысить ставки налога, ужесточить ответственность за нарушения в налоговой сфере – эти и другие изменения для предпринимателей содержатся в письме Комитета госконтроля, адресованном Министерству финансов

– Теперь ухудшать условия ведения деятельности ИП означает с одной стороны крепко прижать малый бизнес, повысив реальную налоговую нагрузку для него, – пишет телеграм-канал Рефлексия и реакция. – С другой – отправить сотни тысяч людей обратно в тень. Это еще больше ударит по сборам в ФСЗН, сократив налоговую базу.

При этом ИП – это самые живучие субъекты предпринимательства. Потому что маленькие и мобильные. Но актуализация этого вопроса, при, в целом небольших оборотах ИП от общего пирога экономики, показывает, что либо с ФСЗН ситуация аховая, либо политическая воля сильнее экономической логики.