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СК, ау, вы работаете на свои собственные сроки
Источник материала: Хартия'97
СК, ау, вы работаете на свои собственные сроки
Где уголовные дела против силовиков?
Официально подтвердили информацию Telegram-канала
Он признался, что стрелял в Шутова, но в суде проходит потерпевшим. Вместе с ним — еще один боец этой же бригады — Арсений Голицын. Сейчас идет суд на другом Шутова — Александром Кордюковым.
Ранее орган, который когда-то был Следственным комитетом, отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти гомельчанина Александра Вихора. Он был жестко избит в первые дни протестов.
СК, ау, где уголовные дела? Вы же понимаете, что работаете уже на свои собственные сроки?
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Где уголовные дела против силовиков?
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