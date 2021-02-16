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На второе заседание суда над журналистами «Белсата» пропустили только родственников и госТВ

16.02.2021 16:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

На второе заседание суда над журналистами «Белсата» пропустили только родственников и госТВ

  • 16.02.2021, 16:16
На второе заседание суда над журналистами «Белсата» пропустили только родственников и госТВ
Архивное фото «Наша Ніва»

Поддержать девушек пришло несколько десятков человек.

Сегодня — второе заседание суда по делу журналисток «Белсата» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой. При входе в зал суда установили рамки, обыскивали каждого входившего, сообщает nn.by.

Поддержать девушек пришло несколько десятков человек, запускать людей начали за 10 минут до начала.

В итоге в зал пропустили родственников и адвокатов, затем специально пригласили государственное ТВ.

Остальным объявили: «Процесс начался, запуск прекращаем, приносим извинения».



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