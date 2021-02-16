Источник материала: Хартия'97

Стоимость биткоина впервые превысила $50 тысяч 16.02.2021, 16:09

Это рекордное значение.

Сегодня стоимость криптовалюты биткоин впервые в истории превысила $50 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные Coindesk .

Стоит отметить, что за последние сутки криптовалюта подорожала более чем на 5%, а с начала года — на 68%.

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