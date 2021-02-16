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Стоимость биткоина впервые превысила $50 тысяч
Источник материала: Хартия'97
Стоимость биткоина впервые превысила $50 тысяч
Это рекордное значение.
Сегодня стоимость криптовалюты биткоин впервые в истории превысила $50 тысяч.
Об этом свидетельствуют данные
Стоит отметить, что за последние сутки криптовалюта подорожала более чем на 5%, а с начала года — на 68%.
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