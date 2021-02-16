ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стоимость биткоина снова выросла и приблизилась к историческому максимуму — $50 тысяч

16.02.2021 16:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Биткоин уверенно набирает цену и стоит уже 50 тысяч долларов. Самая низкая стоимость криптовалюты была в июле 2013 года — 65,53 доллара.




Согласно данным портала coinmarketcap.com, биткоин за последние сутки увеличился в стоимости и составил на 15:27 16 февраля $50 180, за сутки максимум достигал $47 201,30.

За год биткоин вырос примерно на 400% — с $9,9 тысяч.

Стоимость на данный момент — абсолютный максимум за все время торгов.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Биткоин уверенно набирает цену и стоит уже 50 тысяч долларов. Самая низкая стоимость криптовалюты была в июле 2013 года — 65,53 доллара.
 
Новости дня
Новости разные
 
Не на тых натрапілі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by