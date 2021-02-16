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Стоимость биткоина снова выросла и приблизилась к историческому максимуму — $50 тысяч
Источник материала: Партизан
Биткоин уверенно набирает цену и стоит уже 50 тысяч долларов. Самая низкая стоимость криптовалюты была в июле 2013 года — 65,53 доллара.
Согласно данным портала coinmarketcap.com, биткоин за последние сутки увеличился в стоимости и составил на 15:27 16 февраля $50 180, за сутки максимум достигал $47 201,30.
За год биткоин вырос примерно на 400% — с $9,9 тысяч.
Стоимость на данный момент — абсолютный максимум за все время торгов.
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Биткоин уверенно набирает цену и стоит уже 50 тысяч долларов. Самая низкая стоимость криптовалюты была в июле 2013 года — 65,53 доллара.
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