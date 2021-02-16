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(не)Карикатура дня. Закат Лукашенко
16.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Демонстрирует один из самых читаемых в Рунете политический телеграм-канал «ЪЪ».
«Читатели из Беларуси сообщают, что сегодня на рассвете в Минске природа решила повторить сюжет карикатуры Ёлкина», —
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Демонстрирует один из самых читаемых в Рунете политический телеграм-канал «ЪЪ».
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