Россия хочет продлить договоры о военных базах в Беларуси

Соглашения о размещении на белорусской территории радиостанции "Вилейка" и узла "Барановичи" были подписаны 6 января 1995 года. Документы заключались на 25 лет с дальнейшим продлением каждые пять лет.





Теперь Россия и Беларусь должны подписать протокол о порядке использования и содержания российских военных объектов. Предполагается, что протокол будет временно применяться с 31 мая 2021 года.





О каких военных базах идет речь?

Радиостанция "Вилейка" располагается возле одноименного белорусского города. Этот узел связи функционирует с 1964 года и обеспечивает связь российского флота с атомными подводными лодками.





Российские субмарины несут боевое дежурство в районах Атлантического, Индийского и Тихого океана и поддерживают связь с Главным штабом ВМФ на сверхдлинных волнах.





Узел "Барановичи" – это не что иное, как стационарная радиолокационная станция "Волга". Несмотря на свое речное название, РЛС находится неподалеку от белорусского города Ганцевичи.





"Волга" способна обнаруживать баллистические ракеты, космические объекты, идентифицировать их и отслеживать траекторию, рассчитывая точки старта и падения.





Этот военный объект входит в состав Космических войск РФ, потому что контролирует территорию Западной Европы и Северную Атлантику. На боевое дежурство РЛС заступила в 2003 году.



