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Музыканты РСП и ОК-band получили по 15 суток ареста

16.02.2021 17:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Участники группы «Разбітае сэрца пацана» Денис Тарасенко и Александр Ковалев получили по 15 суток административного ареста. Такие же сроки получили музыканты из группы OK-band – Олег Карпенко, Сергей Иванов и Денис Птушка, сообщает Фонд культурной солидарности.


Вчера по 15 суток дали музыкантам РСП Павлу Городницкому, Андрею Осипчику и певице LEAR. Несколько человек получили штрафы.

Музыканты были задержаны во время концерта вечером 13 февраля на базе отдыха «Огонек» в поселке Сокол Смолевичского района. Вместе с музыкантами были задержаны зрители – всего 68 человек. По версии МВД, активисты «деструктивных» телеграм-каналов устроили незаконное массовое мероприятие с бело-красно-белой символикой под видом концерта.
 
 
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Участники группы «Разбітае сэрца пацана» Денис Тарасенко и Александр Ковалев получили по 15 суток административного ареста. Такие же сроки получили музыканты из...
 
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