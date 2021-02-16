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Задержана дочь лидера Партии БНФ
Источник материала: Партизан
Под Могилевом задержали дочь Григория Костусева Екатерину.
Она вместе со своей матерью была в деревне Техтин Белыничского района. Силовики провели в деревенском доме обыск (правда, ничего не забрали), задержали дочь Костусева и увезли в Могилев.
Об этом сообщил сам Григорий Костусев на своей странице в Facebook.
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Под Могилевом задержали дочь Григория Костусева Екатерину.
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