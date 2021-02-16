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Задержана дочь лидера Партии БНФ

16.02.2021 18:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Под Могилевом задержали дочь Григория Костусева Екатерину.

Она вместе со своей матерью была в деревне Техтин Белыничского района. Силовики провели в деревенском доме обыск (правда, ничего не забрали), задержали дочь Костусева и увезли в Могилев.

Об этом сообщил сам Григорий Костусев на своей странице в Facebook.
 
Теги: Могилев
 
 
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Под Могилевом задержали дочь Григория Костусева Екатерину.
 
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