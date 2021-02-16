- Обыск санкционировал заместитель генерального прокурора Дмитрий Гора, - говорит Анатолий Иванович. - А постановление выписал следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности центрального аппарата Следственного комитета, подполковник юстиции Волынец.





Пришли ко мне в 7.20 утра. Сначала позвонили по домашнему телефону, потом - в домофон. Я сразу позвонил адвокату, но тот был в отъезде.





Обыск проводили майор местного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Дмитрий Сопов, Юрий Клименков из Центрального райотдела милиции Гомеля и Михаил Дейкин – тоже, кажется, из Центрального райотдела милиции.





Одного из понятых они привели с собой, а другой стала соседка-пенсионерка.





Забрали три ноутбука, планшет жены, много моих блокнотов и общих тетрадей, где делал записи, ежедневник.





Также взяли с собой наклейки с изображением “Погони”, которые мне подарили, большой бело-красно-белый флаг, а также украинский, которые мы вместе с женой привезли с Майдана - его нам подарили украинские журналисты. Маленькие флажки с изображением “Погони” и бело-красно-белого флага тоже забрали. А вот флаги США и Евросоюза оставили.





Спрашивали: "Зачем вам бело-красно-белый флаг?“. Я ответил, что это наша история.





Шесть флешек забрали. И еще книжку мою "Одиссея капитана БНР".





Короче, набили много! Я даже им пакеты свои давал, так как те, что у них с собой были – тонкие, как для мусора, могло вывалиться из них все мое добро. Говорю: "Ребята, вы же мешочники!"





Перевернули буквально все в доме, залезли в белье. И даже в подвал ходили - было постановление и там обыск провести!





Обыск длился более четырех часов примерно. Закончили в 12.30.





Они даже мне провели личный досмотр, проверили, что есть в карманах. Хотя об этом в постановлении не было сказано ни слова, поэтому я сделал соответствующее замечание в протокол.





Сказали, что мое добро отвезут в Минск и там будут тщательно все изучать.





Кстати, меня на прошлой неделе вызвали в качестве свидетеля в Гомельский районный отдел Следственного комитета по делу Владимира Непомнящих.





Во время обыска милиционеры извинялись, подчеркивали, что они только исполнители. Сказали: если будете писать об обыске в средствах массовой информации, то напишите о нас что-то хорошее -- мол, ничего не разрушили, не навредили и что б и в бахилах. Хотя бахилы мы им с женой свои дали. Я, между прочим, спросил, есть ли у них ковид, так поклялись, что нет. В масках, кстати, работали.





Еще из интересного: во время обыска спросили, можно ли зайти в туалет. Я говорю: "Можно. Но у меня платный!”. Они рассмеялись. Сказали, чтобы присылал счет на управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и Центральный райотдел милиции.





Конечно, смешного мало. Я думаю, сейчас зачищают не только политических лидеров, но и журналистов – чтобы страха навести побольше на общество, чтобы люди даже не упоминали ни о протестах, ни о судах, ни о чем!





Обыск - это, разумеется, неприятно. Они же не объясняют, что ищут. Говорят, посмотрим записи, блокноты. Но у меня много разных документов, досье за свою журналистскую жизнь собирал по самым разным темам. И все это привлекать за уши, видеть каких-то организаторов в журналистах - крыша давно, видимо, поехала у организаторов этих всех обысков…