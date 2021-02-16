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Минюст отказал в регистрации ассоциации футболистов Сверчинского

16.02.2021 18:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минюст отказал в регистрации ассоциации футболистов Беларуси. Об этом Tribuna.com сообщил председатель организации Александр Сверчинский.

– С регистрацией пока есть определенные сложности. Мы же не общественное объединение «Патриоты Беларуси» [эту организацию зарегистрировали в кратчайшие сроки – Tribuna.com]. Я понимал, что рассмотрение наших документов будет предвзятым, и надо тщательно готовить их к подаче. В первый раз не получилось и нам отказали. Сейчас мы внесли правки, на которые указал Минюст, и подали документы повторно. Посмотрим. Считаю, что отказ в регистрации только подтвердит качество нашей организации. Сейчас все наоборот, такое время, – сказал Сверчинский.
 
 
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Минюст отказал в регистрации ассоциации футболистов Беларуси. Об этом Tribuna.com сообщил председатель организации Александр Сверчинский.
 
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