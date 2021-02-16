У госорганов пока нет позиции по налоговым предложениям госконтроля









Как сообщалось, в Сети опубликовано письмо Комитета госконтроля в адрес Минфина от 1 февраля 2020 года. КГК фактически предлагает поднять налоги для индивидуальных предпринимателей. Например, есть такой пункт, как замена единого налога на упрощенную систему налогообложения. При этом налог по УСН предлагают повысить до 16% на юридические, бухгалтерские, маркетинговые, консультационные и иные услуги с «незначительными затратами».





Также предлагается ввести для ИП «плату» в 13% за снятие наличных свыше 3000 рублей в месяц, или, как вариант, больше трех средних зарплат по стране. Еще одно предложение — увеличить минимальный взнос в ФСЗН для ряда сегментов бизнеса.





Кроме того, КГК полагает, что можно уменьшить предельную сумму наличных расчетов. В некоторых секторах экономики предлагается полностью перейти на безнал. По данным телеграм-канала «ЭКАНОМІКА ПА-БЕЛАРУСКУ», письмо КГК было разослано также в упомянутые выше министерства и Нацбанк. Последний также пока не прокомментировал документ, но, возможно, какая-то позиция будет озвучена позже.