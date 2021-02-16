Колташов объяснил, почему экономику Беларуси надо менять кардинально

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Эксперт рассказал, как "коренным образом изменить" экономику Беларуси

Прошедшее в стране Всебелорусское собрание во многом оказалось "форумом частных вопросов", одним из которых стал вопрос зарплат в конвертах, отмечает собеседник Sputnik. По его мнению, такими частными вопросами должны заниматься профильные структуры, но никак не собрание общенационального масштаба.

"Это может оказаться не тем методом воздействия на общество, который бы позволил стране преодолеть социальное и политическое напряжение", ― считает Колташов.

Всебелорусское собрание как форум максимально высокого и важного статуса "должно было выработать Конституцию, дать ее, не прекращать свою работу, пока не будет предоставлен обществу новый формат Конституции", полагает эксперт.

"Но считается, что можно поставить на паузу этот социально-политический кризис и подождать еще год, посмотреть, что из этого будет, занимаясь частными вопросами. Я боюсь, что частные вопросы не снимут напряжения и коренные реформы все равно придется проводить", ― говорит он.

Такие коренные реформы, по мнению экономиста, необходимы не только для развития самой Беларуси, но и для развития интеграции, чтобы она "не была чисто формальной интеграцией деклараций в то время как нужно объединение управленческих структур предприятий и слияние экономик", кроме того, двум странам ― России и Беларуси ― нужно решить вопрос общей таможенной системы, считает эксперт.

Что касается борьбы с конвертами как способа пополнения бюджета, по мнению экономиста, "это вряд ли хороший способ". Стратегия изыскания денег внутри Беларуси кажется неэффективной, "гораздо эффективнее ― коренным образом изменить белорусскую экономику", убежден эксперт.

"Речь вовсе не о тех неолиберальных реформах, которые хотели бы проводить оппозиционеры, или стоящие за ними круги и консультировавшие их экономисты. Это не те реформы. Нужно полное объединение с российским рынком, настоящее единство рынка, которое необходимо обеспечить и при помощи бюрократического слияния, и при помощи слияния контрольных органов", ― рассуждает Колташов.

Белорусской экономике необходимо получить опору в крупном рынке, ориентация на Евросоюз эффективной не оказалась, а ориентация на Россию носит преимущественно характер политического блока и коренных изменений в экономическом плане пока не принесла, отмечает экономист.

Читайте также: