ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Колташов объяснил, почему экономику Беларуси надо менять кардинально

16.02.2021 18:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Эксперт рассказал, как "коренным образом изменить" экономику Беларуси

© Sputnik / Владимир Трефилов
Что важно для России в выступлении Лукашенко на ВНС ― Громыко
Прошедшее в стране Всебелорусское собрание во многом оказалось "форумом частных вопросов", одним из которых стал вопрос зарплат в конвертах, отмечает собеседник Sputnik. По его мнению, такими частными вопросами должны заниматься профильные структуры, но никак не собрание общенационального масштаба. 

"Это может оказаться не тем методом воздействия на общество, который бы позволил стране преодолеть социальное и политическое напряжение", ― считает Колташов.

Всебелорусское собрание как форум максимально высокого и важного статуса "должно было выработать Конституцию, дать ее, не прекращать свою работу, пока не будет предоставлен обществу новый формат Конституции", полагает эксперт.

"Но считается, что можно поставить на паузу этот социально-политический кризис и подождать еще год, посмотреть, что из этого будет, занимаясь частными вопросами. Я боюсь, что частные вопросы не снимут напряжения и коренные реформы все равно придется проводить", ― говорит он.

© Sputnik
Почему доклад Головченко по экономике "отсылает Беларусь в прошлое" ― Романчук
Такие коренные реформы, по мнению экономиста, необходимы не только для развития самой Беларуси, но и для развития интеграции, чтобы она "не была чисто формальной интеграцией деклараций в то время как нужно объединение управленческих структур предприятий и слияние экономик", кроме того, двум странам ― России и Беларуси ― нужно решить вопрос общей таможенной системы, считает эксперт.

Что касается борьбы с конвертами как способа пополнения бюджета, по мнению экономиста, "это вряд ли хороший способ". Стратегия изыскания денег внутри Беларуси кажется неэффективной, "гораздо эффективнее ― коренным образом изменить белорусскую экономику", убежден эксперт.

"Речь вовсе не о тех неолиберальных реформах, которые хотели бы проводить оппозиционеры, или стоящие за ними круги и консультировавшие их экономисты. Это не те реформы. Нужно полное объединение с российским рынком, настоящее единство рынка, которое необходимо обеспечить и при помощи бюрократического слияния, и при помощи слияния контрольных органов", ― рассуждает Колташов.

Белорусской экономике необходимо получить опору в крупном рынке, ориентация на Евросоюз эффективной не оказалась, а ориентация на Россию носит преимущественно характер политического блока и коренных изменений в экономическом плане пока не принесла, отмечает экономист.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Речь идет не о тех неолиберальных реформах, которых требует оппозиция внутри страны и стоящие за ней внешние силы, Беларуси необходимо "полное единство с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержана дочь главы партии БНФ Григория Костусева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by